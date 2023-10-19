Палкин вошел в Комитет УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Каденция новоизбранного Комитета рассчитана на 4 года. Генеральный директор донецкого клуба вместе с президентом дортмундской Боруссии Хансом-Йоахимом Ватцке станут единственными представителями футбольных клубов.

Остальные члены Комитета представляют национальные ассоциации. Первое заседание в новом составе состоится уже 1 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне. Добавим, что в мае 2019 году отстраненный президент УАФ Андрей Павелко был назначен председателем Комитета УЕФА.

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