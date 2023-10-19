Палкін увійшов до Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Каденція новообраного Комітету розрахована на 4 роки. Генеральний директор донецького клубу разом із президентом дортмундської Борусії Хансом-Йоахімом Ватцке стануть єдиними представниками футбольних клубів.

Решта членів Комітету представляють національні асоціації. Перше засідання у новому складі відбудеться вже 1 листопада в Будинку європейського футболу в Ньйоні. Додамо, що у травні 2019 році відсторонений президент УАФ Андрій Павелко був призначений головою Комітету УЄФА.

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