Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин объяснил, как состояние дел в украинском футболе побудило его к выдвижению кандидатуры на должность члена правления European Club Association (ECA).

"С тех пор как полтора года назад в Украине началась война, она показала, где организация футбола является слабой, особенно в том, как мы реагируем на нестандартные форс-мажорные ситуации, а значит, нам нужно многое изменить. Поэтому я принял решение уйти в ECA, потому что много хороших вещей уже сделано, но у нас есть пространство для совершенствования.

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Честно говоря, в украинском футболе катастрофа. Болельщикам запрещено посещать стадионы, поэтому игры проводятся за закрытыми дверями. У нас почти нулевые доходы на внутреннем украинском рынке: с точки зрения спонсорства, доходов от матчей, продажи билетов и телевизионных прав.

Единственный вариант, который у нас есть – продавать наших игроков за границу. ФИФА украла у нас возможность продавать некоторых игроков и все. Ладно, три-четыре украинских клуба участвуют в еврокубках и могут получать за это бонусы. Благодаря этим бонусам они могут более-менее выживать.

Но если говорить об остальных 12 клубах УПЛ, то ситуация катастрофическая. И мы наедине с этой проблемой. Это самый большой вопрос. Когда я буду баллотироваться, то постараюсь выдвигать какие-то предложения. И одно из них касается солидарности, потому что в последние годы происходят вещи, которые требуют солидарности.

Во-первых, у нас была пандемия. Затем война в Украине. Затем землетрясение в Турции. Нам необходимо создать фонд солидарности, который будет использоваться для помощи в подобных ситуациях. Этот фонд может быть использован в форс-мажорных ситуациях для поддержки людей, которые действительно в этом нуждаются", – поделился Палкин в комментарии The Athletic.

К слову, выборы в Ассоциацию европейских клубов состоятся 7 сентября 2023 года. Каденция в Совете правления – с 2023 до 2027 года.

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