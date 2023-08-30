Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін пояснив, як стан справ у українському футболі спонукав його до висунення кандидатури на посаду члена правління European Club Association (ECA).

"Відтоді як півтора року тому в Україні почалася війна, вона показала, де організація футболу є слабкою, особливо в тому, як ми реагуємо на нестандартні форс-мажорні ситуації, а отже, нам потрібно багато чого змінити. Тому я ухвалив рішення піти в ECA, тому що багато хороших речей вже зроблено, але у нас є простір для вдосконалення.

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Чесно кажучи, в українському футболі катастрофа. Вболівальникам заборонено відвідувати стадіони, тому ігри проводяться за зачиненими дверима. У нас майже нульові доходи на внутрішньому українському ринку: з точки зору спонсорства, доходів від матчів, продажу квитків і телевізійних прав.

Єдиний варіант, який у нас є – продавати наших гравців за кордон. ФІФА вкрала у нас можливість продавати деяких гравців і все. Гаразд, три-чотири українські клуби беруть участь у єврокубках і можуть отримувати за це бонуси. Завдяки цим бонусам вони можуть більш-менш виживати.

Але якщо говорити про решту 12 клубів УПЛ, то ситуація катастрофічна. І ми наодинці з цією проблемою. Це найбільше питання. Коли я буду балотуватися, то намагатимусь висувати якісь пропозиції. І одна з них стосується солідарності, тому що останніми роками відбуваються речі, які вимагають солідарності.

По-перше, у нас була пандемія. Потім війна в Україні. Потім землетрус у Туреччині. Нам необхідно створити фонд солідарності, який буде використовуватися для допомоги в подібних ситуаціях. Цей фонд може бути використаний у форс-мажорних ситуаціях для підтримки людей, які дійсно цього потребують", – поділився Палкін у коментарі The Athletic.

До слова, вибори до Асоціації європейських клубів відбудуться 7 вересня 2023 року. Каденція в Раді правління – з 2023 до 2027 року.

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