Палкин объяснил, когда украинские болельщики вернутся на трибуны на примере Донбасс Арены

"Прежде всего, хочу сказать, что я не считаю, что в Украине футбол непопулярен. Понятное дело, что из-за событий, которые начались в 2014 году, интерес к футболу отодвинули на задний план. Первоочередные задачи совсем другие. К этому еще добавилась эпидемия – серьезный букет проблем, которые сегодня есть в нашей стране.

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То есть сложно сейчас адекватно судить об интересе болельщиков к футболу. Когда исчезнут все проблемы, тогда, естественно, вернется интерес. Если вы посмотрите, в 2013 году у нас на Донбасс Арене была посещаемость фактически 42 тысячи человек в чемпионате Украины. Это один из самых высоких показателей в Восточной Европе. Возможно, на тот момент и самый высокий.

Интерес к футболу есть, когда в стране все нормально, когда нормальная экономическая ситуация. Повторюсь, популярность футбола у нас в стране существует, просто под давлением определенных факторов сегодня все на порядок видоизменилось.

При этом мы не должны забывать, что и наши футбольные органы, и клубы должны делать максимум, чтобы человек пришел на футбол. Как первый шаг, однозначно должны строиться новые арены – конечно, не на 50-60 тысяч, а хотя бы на 7-12 тысяч, которые могут привлечь внимание болельщиков даже в нынешнее сложное время", – рассказал Палкин для издания nv.ua.

Напомним, донецкая команда пока базируется в Киеве, а домашние матчи последних сезонов проводит на харьковском ОСК Металлист.

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