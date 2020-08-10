Палкін пояснив, коли українські вболівальники повернуться на трибуни на прикладі Донбас Арени

"Перш за все, хочу сказати, що я не вважаю, що в Україні футбол непопулярний. Ясна річ, що через події, які почалися в 2014 році, інтерес до футболу відсунули на задній план. Першочергові завдання зовсім інші. До цього ще додалася пандемія – серйозний букет проблем, які сьогодні є в нашій країні.

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Тобто складно зараз адекватно судити про інтерес уболівальників до футболу. Коли зникнуть всі проблеми, тоді, природно, повернеться інтерес. Якщо ви подивитеся, в 2013 році у нас на Донбас Арені була відвідуваність фактично 42 тисячі осіб у чемпіонаті України. Це один з найвищих показників у Східній Європі. Можливо, на той момент і найвищий.

Інтерес до футболу є, коли в країні все нормально, коли нормальна економічна ситуація. Повторюся, популярність футболу у нас в країні існує, просто під тиском певних чинників сьогодні все на порядок видозмінилося.

При цьому ми не повинні забувати, що і наші футбольні органи, і клуби повинні робити максимум, щоб людина прийшла на футбол. Як перший крок, однозначно повинні будуватися нові арени – ясна річ, не на 50-60 тисяч, а хоча б на 7-12 тисяч, які можуть привернути увагу уболівальників навіть в нинішній складний час", – розповів Палкін для видання nv.ua.

Нагадаємо, донецька команда наразі базується у Києві, а домашні матчі останніх сезонів проводить на харківському ОСК Металіст.

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