"СМИ начали говорить об этом, даже не спросив нас. Только европейские клубы могут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций.

Лига чемпионов: УЕФА обнародовал обновленный формат турнира – революционный групповой этап и сохранение традиций

Относительно проведения матчей в других регионах тоже все четко. Только европейские федерации могут претендовать на финалы. Для таких нововведений нужно менять все наши правила, а мы этого не хотим", – цитирует Чеферина Marca.

Добавим, что УЕФА со следующего сезона планирует революцию ЛЧ, но это касается исключительно формата соревнований. Количество участников группового этапа увеличится до 36, которые будут играть по швейцарской системе.

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