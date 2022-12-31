"Как оценю игру Шахтера в атаке после травм Траоре и Мораеса? Фернандо воспользовался своим шансом, потому что он практически в каждом матче начал забивать. Мне кажется, главная проблема Фернандо в том, что он часто получает травмы, и это его выбивает на две-три недели, а затем нужно начинать снова входить в процесс, что сложно. Если бы не его травмы, думаю, он уже показывал бы совсем другой уровень футбола.

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Как сказал президент, он может стоить или 100 миллионов или ноль. Мы с Де Дзерби пришли к мнению, что Фернандо скорее движется к 100 миллионам, чем к нулю, в период до травмы. Опять же, если его травмы не будут беспокоить, то, надеюсь, он будет показывать хороший и результативный футбол. С технической точки зрения, у него все для этого есть", – отметил Палкин в интервью официальном сайте Шахтера.

Добавим, что Фернандо в текущем сезоне провел 14 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста. Бразилец вынужден стал играть на позиции центрфорварда, хотя обычно выступал на левом краю атаки.

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