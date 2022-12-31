Палкін: Ми з Де Дзербі прийшли до думки, що Фернандо швидше рухається до 100 мільйонів, ніж до нуля
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився думками щодо рівня гри форварда "гірників" Фернандо.
"Як оціню гру Шахтаря в атаці після травм Траоре та Мораєса? Фернандо скористався своїм шансом, бо він також практично у кожному матчі почав забивати. Мені здається, головна проблема Фернандо в тому, що він часто отримує травми, і це його вибиває на два-три тижні, а потім треба починати знову входити в процес, що складно. Якби не його травми, гадаю, він би вже показував зовсім інший рівень футболу.
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Як сказав президент, він може коштувати або 100 мільйонів, чи нуль. Ми з Де Дзербі прийшли до думки, що Фернандо швидше рухається до 100 мільйонів, ніж до нуля, у період до травми. Знову ж таки, якщо травми його не турбуватимуть, то, сподіваюся, він показуватиме гарний та результативний футбол. З технічного погляду у нього все для цього є", – зазначив Палкін у інтерв'ю офіційному сайту Шахтаря.
Додамо, що Фернандо у поточному сезоні провів 14 матчів у всіх змаганнях, у яких забив 8 голів та віддав 2 асисти. Бразилець вимушено став грати на позиції центрфорварда, хоча зазвичай виступав на лівому краю атаки.
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