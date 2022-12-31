"Як оціню гру Шахтаря в атаці після травм Траоре та Мораєса? Фернандо скористався своїм шансом, бо він також практично у кожному матчі почав забивати. Мені здається, головна проблема Фернандо в тому, що він часто отримує травми, і це його вибиває на два-три тижні, а потім треба починати знову входити в процес, що складно. Якби не його травми, гадаю, він би вже показував зовсім інший рівень футболу.

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Як сказав президент, він може коштувати або 100 мільйонів, чи нуль. Ми з Де Дзербі прийшли до думки, що Фернандо швидше рухається до 100 мільйонів, ніж до нуля, у період до травми. Знову ж таки, якщо травми його не турбуватимуть, то, сподіваюся, він показуватиме гарний та результативний футбол. З технічного погляду у нього все для цього є", – зазначив Палкін у інтерв'ю офіційному сайту Шахтаря.

Додамо, що Фернандо у поточному сезоні провів 14 матчів у всіх змаганнях, у яких забив 8 голів та віддав 2 асисти. Бразилець вимушено став грати на позиції центрфорварда, хоча зазвичай виступав на лівому краю атаки.

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