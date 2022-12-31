"Кто фаворит в борьбе за УПЛ? Сложный вопрос... Знаю только, что обладатель титула определится в одном из последних туров. Поэтому очень многое будет зависеть от того, как Динамо и Шахтер поработают в ближайшее время на трансферном рынке. Потому как подтвердили их выступления в Лиге чемпионов, они не безгрешны, чем и воспользовались конкуренты.

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Можно ли назвать выступление наших команд в ЛЧ провальным? Отвечу утвердительно, выступили очень плохо, хотя я был уверен, что "горняки" зацепятся за Лигу Европы, но реалии таковы, что все наши команды оказались статистами на этом празднике футбола", – цитирует Маркевича Meta Ratings.

Напомним, оба украинских гранда финишировали последними в своих группах ЛЧ, попрощавшись с еврокубками в нынешнем сезоне.

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