Сергей Палкин имел вариант с продолжением карьеры в Севилье, поделился Пасичник в своем Telegram-канале.

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Впрочем, в ночь на 9 августа у генерального директора Шахтера состоялся разговор с Ринатом Ахметовым. Он и стал определяющим – Палкин останется в Шахтере и получит более выгодные условия, чем предлагали испанцы.

Напомним, что Сергей Анатольевич начал работать в должности финансового директора "горняков" в 2003 году, а в следующем году стал генеральным директором клуба.

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