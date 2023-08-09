Сергій Палкін мав варіант з продовженням кар'єри в Севільї, поділився Пасічник у своєму Telegram-каналі.

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Втім, в ніч на 9 серпня у генерального директора Шахтаря відбулась розмова з Рінатом Ахметовим. Вона і стала визначальною – Палкін залишиться в Шахтарі та отримає більш вигідні умови, ніж пропонували іспанці.

Нагадаємо, що Сергій Анатолійович почав працювати на посаді фінансового директора "гірників" у 2003 році, а наступного року став генеральним директором клубу.

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