"В этом году отлично себя проявили Бущан и Трубин. Пятов мало играл последние полгода, практически не появлялся на поле. Ребята воспользовались этим и тем временем показали отличную игру, получили вызов и теперь, по-моему, конкуренция будет между Бущаном и Трубиным.

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Но, конечно же, нельзя отбрасывать Пятова, потому что это опытный игрок, который в любой момент может выйти и показать хороший уровень. Я считаю, что Шевченко ему должен предоставить игровое время, чтобы он почувствовал этот тонус игры, который он не получал давно за Шахтер", – цитирует Шевчука сайт каналов "Футбол".

Добавим, что последний раз Андрей Пятов участвовал в официальном матче почти три месяца назад – 3 марта Шахтер сенсационно проиграл Агробизнесу (0:1).

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