Палкін: Бланко Лещук повертається, щодо Cоболя та Коноплі – будемо ухвалювати рішення

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про майбутнє футболістів, які виступали в оренді.

"Тренерський штаб зараз переглядає всіх хлопців, зокрема тих, хто був на чемпіонаті світу, вивчає їх, а рішення буде прийматися пізніше. Якщо, наприклад, говорити про Коноплю, то у нас сьогодні три людини на цій позиції. І хочеться, щоб він грав.

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Тренуватися з першою командою – це, звичайно, добре, але отримувати ігрову практику – зовсім інше. Думаю, наступного тижня рішення по Коноплі буде прийнято.

Що стосується Додо і Піхальонка, які повернулися з оренди, то це була ініціатива головного тренера. Тому, що він дивився ігри Маріуполя, гравець йому сподобався.

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Додо тренеру подобається, він грав при ньому в Віторії Гімараєш, і Каштру вважає, що через півроку цей футболіст може досягти серйозного рівня. Також повертається Бланко Лещук, і будемо приймати рішення по Соболю", – цитує Палкіна Footboom.