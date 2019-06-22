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Палкін: Бланко Лещук повертається, щодо Cоболя та Коноплі – будемо ухвалювати рішення

09:17 98 Читать на русском
Палкін: Бланко Лещук повертається, щодо Cоболя та Коноплі – будемо ухвалювати рішення
Сергій Палкін / ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про майбутнє футболістів, які виступали в оренді.

"Тренерський штаб зараз переглядає всіх хлопців, зокрема тих, хто був на чемпіонаті світу, вивчає їх, а рішення буде прийматися пізніше. Якщо, наприклад, говорити про Коноплю, то у нас сьогодні три людини на цій позиції. І хочеться, щоб він грав.

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Тренуватися з першою командою – це, звичайно, добре, але отримувати ігрову практику – зовсім інше. Думаю, наступного тижня рішення по Коноплі буде прийнято.

Що стосується Додо і Піхальонка, які повернулися з оренди, то це була ініціатива головного тренера. Тому, що він дивився ігри Маріуполя, гравець йому сподобався.

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Додо тренеру подобається, він грав при ньому в Віторії Гімараєш, і Каштру вважає, що через півроку цей футболіст може досягти серйозного рівня. Також повертається Бланко Лещук, і будемо приймати рішення по Соболю", – цитує Палкіна Footboom.

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Теги
Едуард Соболь Едуард Соболь Шахтар Шахтар Сергій Палкін Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Трансфери Шахтаря Юхим Конопля Юхим Конопля
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