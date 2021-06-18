"Траоре мы считаем сегодня одним из самых перспективных форвардов в Европе. Откровенно говоря, до последнего не верилось, что у нас получится его подписать, по одной причине – в основном из Аякса так просто не уходят.

Траоре признался, что стало решающим фактором в выборе Шахтера

У Траоре остался год контракта. Он хотел перейти в другой клуб. Контактировали с его агентом, были достаточно долгие переговоры, но мы пришли к консенсусу, и сегодня Лассина Траоре – у нас.

Он такого рода футболист, что подходит любой команде: которая атакует, которая играет от обороны. Разноплановый футболист. Он очень мощный, хорошо играет головой, как для нападающего достаточно техничный, забивает. Если посмотреть со всех сторон и оценить среди нападающих, то Траоре обладает фактически всеми качествами, которые нам нужны. Тем более с учетом того, что Мораес выбыл на очень долгий период... Дай Бог ему здоровья, как можно быстрее восстановиться, но на данный момент, думаю, эту позицию нужно было усилить. И мы это сделали. У нас было много кандидатур, но выбрали Траоре", – сказал Палкин в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, Лассина стал вторым летним новичком "оранжево-черных" – ранее дончане объявили о подписании бразильского полузащитника Педринью.

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