"Шахтер - большой клуб с отличным наставником из Италии. Это стало основной причиной моего решения приехать сюда.

Шахтер объявил о подписании Траоре

Какие качества в себе считаю наиболее сильными? Я продемонстрирую их на поле. Если ты в Шахтере, значит, достаточно хорош. Готов проявить себя, чтобы помогать команде. В прошлом сезоне я видел поединок с мадридским Реалом – он был фантастическим.

В Украине я впервые, однако в интернете просматривал некоторые места. Киев – прекрасный город, примерно этого я и ожидал. Очень рад находиться здесь.

Кого из игроков Шахтера я знаю? Додо, также Тайсона, который был в команде раньше. Я смотрел информацию о некоторых футболистах в интернете. Знаю вратаря, который уже долгое время выступает за Шахтер и национальную сборную.

Вчера я уже успел немного пообщались с Роберто Де Дзерби. Он сказал, что рад видеть меня здесь, я поделился тем же. Я рад находиться здесь и сделаю все возможное для этого клуба, защищая его цвета. Счастлив начать выступать за Шахтер!" – цитирует Траоре официальный сайт "горняков".

Напомним, Лассина стал вторым летним новичком "оранжево-черных" – ранее дончане объявили о подписании бразильского полузащитника Педринью.

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