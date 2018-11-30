Паляница: Динамо должно было показать более солидный футбол, Астана – это не Ливерпуль и не Арсенал

Экс-хавбек Днепра и Карпат не в восторге от игры Динамо против Астаны несмотря на победу киевлян.

"Динамо должно было показать солидный футбол. Все-таки Астана – это не Ливерпуль и не Арсенал.

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Киевляне позволили сопернику создать много голевых моментов. Это означает, что у киевлян есть проблемы в защите. К тому же, команда Александра Хацкевича почему-то не действовала на обострение. Можно сказать, что киевлянам просто повезло в Казахстане.

Ворскла также сыграла слабо. Нашу команду не оправдывает тот факт, что игру перенесли из Полтавы в Киев", – сказал Паляница в комментарии порталу Экспресс.

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