"Динамо – молодці, а соромно нехай буде експертам". Чому критика на адресу киян – пусті балачки, а Ворскла – приречена

"Футбол 24" обговорює матчі Динамо та Ворскли у 5 турі Ліги Європи з Іваном Шарієм, легендарним форвардом-рекордсменом полтавського клубу.

– Динамо перемогло Астану і достроково вийшло в 1/16 фіналу Ліги Європи. Дехто характеризує цей успіх так: "перемога, за яку соромно".

– Соромно за перемогу? Це все – пусті балачки. За перемогу не буває соромно. Вчора фортуна була на боці Динамо – справді, могли пропустити неодноразово. Але це – проблема суперника, який не зумів реалізувати свої моменти. А Київ знайшов свій момент, забив гол – от і все. Що, краще грати красиво, але програти? Мені таке не подобається. Динамо – молодці. Перемогли і достроково вирішили своє завдання. А соромно нехай буде експертам.

Астана – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

– Наскільки відчутним був фактор штучного поля, як гадаєте?

– Вже за традицією Динамо важко грати на штучному полі. Щоправда, в Астані це поле – останнього покоління. УЄФА дозволив проводити там міжнародні матчі. Не трава, звісно, але загалом Київ впорався. Якби "динамівцям" більше практики на таких полях, Астану обіграли б красиво – я у цьому переконаний.

– Який позитив ви можете виділити, окрім результату?

– Важко сказати, бо Динамо й справді не продемонструвало тієї гри, за яку варто було б хвалити. Були помилки, непорозуміння. Але команда старалася. Щодо їхньої самовіддачі у мене немає претензій. Пропоную усім трохи заспокоїтися: перемога є, путівка у євровесну – є. Все гаразд.

– Ворскла без шансів "згоріла" молодняку Арсенала. У Полтаві все могло би бути по-іншому?

– Важко сказати… Можливо було б навіть гірше. Ви бачили цей молодняк? Там такі юнаки, що гравцям основного складу Арсенала варто замислитись. Свого часу багато гравців київського Динамо поїхали на чемпіонат світу, замість них у чемпіонаті СРСР грали дублери. І каші не зіпсували – команда йшла на першому місці. Потім основним гравцям було дуже важко повернутися у склад.

Ворскла – Арсенал – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Дублери в Арсеналі – дуже пристойного рівня. Попри це, Ворскла розчарувала. При 0:0 у команди Сачка були моменти. Якби вдалося відкрити рахунок, можливо, гра склалася б більш оптимістично.

– Що ви думаєте про абсурдне перенесення цього матчу із Полтави у Київ?

– Вся справа у Харкові, який увійшов у зону воєнного стану – Арсенал збирався прилетіти саме туди. "Каноніри" поскаржилися в УЄФА, а там прийняли рішення перенести гру у Київ.

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Звісно, англійці могли б прилетіти у Полтаву, щоб зробити свято для місцевих уболівальників. Але про полтавців думали в останню чергу. Я не знаю, скільки глядачів зібрав цей матч на Олімпійському, але у Полтаві прийшли б 20 тисяч, як мінімум. Що вдієш…

– Чи могла ФФУ зайняти більш активну позицію, щоб відстояти інтереси Ворскли?

– Думаю, не було сенсу влаштовувати дискусії з УЄФА. У ФФУ, напевно, знали ситуацію значно краще, ніж ми з вами. Вочевидь, вони зрозуміли, що тут – безнадійний випадок і будь-які суперечки чи конфлікти марні. Можливо, усе зробили правильно. Тим паче, часу для прийняття рішення практично не було.

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"Спершу хаос, потім спокій". Англійські ЗМІ захоплюються молоддю Арсенала й описують дивні події перед матчем з Ворсклою