Паляниця: Динамо повинно було показати більш солідний футбол, Астана – це не Ліверпуль і не Арсенал

Екс-хавбек Дніпра та Карпат не в захваті від гри Динамо проти Астани попри перемогу киян.

"Динамо мало показати солідніший футбол. Усе-таки Астана – це не Ліверпуль і не Арсенал.

"Клоуни і ганьба", або Чутки про змову і "братську угоду": казахські ЗМІ про матч Астана – Динамо

Кияни дозволили супернику створити багато гольових моментів. Це означає, що в киян є проблеми у захисті. До того ж, команда Олександра Хацкевича чомусь не діяла на загострення. Можна сказати, що киянам просто поталанило в Казахстані.

Ворскла також зіграла слабко. Нашу команду не виправдовує той факт, що гру перенесли з Полтави до Києва", – сказав Паляниця в коментарі порталу Експрес.

"Динамо – молодці, а соромно нехай буде експертам". Чому критика на адресу киян – пусті балачки, а Ворскла – приречена