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АСТАНА - ДИНАМО ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛІГА ЄВРОПИ

Паляниця: Динамо повинно було показати більш солідний футбол, Астана – це не Ліверпуль і не Арсенал

17:15 190 Читать на русском
Паляниця: Динамо повинно було показати більш солідний футбол, Астана – це не Ліверпуль і не Арсенал
Вербіч святкує гол / Фото: соцмережі

Екс-хавбек Дніпра та Карпат не в захваті від гри Динамо проти Астани попри перемогу киян.

"Динамо мало показати солідніший футбол. Усе-таки Астана – це не Ліверпуль і не Арсенал.

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Кияни дозволили супернику створити багато гольових моментів. Це означає, що в киян є проблеми у захисті. До того ж, команда Олександра Хацкевича чомусь не діяла на загострення. Можна сказати, що киянам просто поталанило в Казахстані.

Ворскла також зіграла слабко. Нашу команду не виправдовує той факт, що гру перенесли з Полтави до Києва", – сказав Паляниця в коментарі порталу Експрес.

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Ліга Європи5 турНСК Олімпійський (Київ)

Ворскла - Арсенал: Четвер 29 листопада 2018

Ворскла
Матч завершено
0 : 3
Арсенал
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Теги
Ліга Європи Ворскла - Арсенал Ворскла Ворскла Астана - Динамо Динамо Динамо Олександр Паляниця
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