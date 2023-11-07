"Футбол 24" разобрал матчи понедельника в УПЛ, в которых сошлись лидеры чемпионата – Полесье и Кривбасс – и не только.

На битву лидеров между Полесьем и Кривбассом пожаловал тренер сборной Украины Сергей Ребров. Заинтересовать наставника "сине-желтых" могли центрбеки криворожан Даниил Бескоровайный (которого предлагал Реброву Юрий Вернидуб) и Тимур Стецьков.

СК Днепр-1 и Александрия сыграли самый длинный матч в истории УПЛ, который длился почти 5 часов (из-за 3 воздушных тревог). Очередным голом отметился Александр Филиппов, а шикарный гол Гуцуляка отменили после почти часового просмотра VAR. Обо всем этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Дніпро-1 наздогнав лідера УПЛ, обігравши Олександрію в матчі з трьома повітряними тривогами й годиною на "перегляд" VAR