"Футбол 24" розібрав понеділкові матчі УПЛ, в яких зійшлись лідери чемпіонату – Полісся та Кривбас – і не тільки.

На битву лідерів між Поліссям та Кривбасом завітав тренер збірної України Сергій Ребров. Зацікавити наставника "синьо-жовтих" могли центрбеки криворіжців Данило Бескоровайний (якого пропонував Реброву Юрій Вернидуб) та Тимур Стецьков.

СК Дніпро-1 та Олександрія зіграли найдовший матч в історії УПЛ, який тривав майже 5 годин (через 3 повітряні тривоги). Черговим голом відзначився Олександр Філіппов, а шикарний гол Гуцуляка скасували після майже годинного перегляду VAR. Про все це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Дніпро-1 наздогнав лідера УПЛ, обігравши Олександрію в матчі з трьома повітряними тривогами й годиною на "перегляд" VAR