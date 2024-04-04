Мерейн Земан, спортивный директор Team Visma-Lease a Bike – команды из велоспорта – станет новым генеральным директором АЗ. Об этом говорится на официальном сайте клуба. Земан приступит к исполнению своих обязанностей в декабре, но до тех пор будет сотрудничать с нидерландским клубом три дня в неделю – чтобы облегчить адаптацию перехода из одного вида спорта в другой. На данный момент Земан продолжает заниматься велоспортом.

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"АЗ никогда не колебался привлекать людей, не связанных с футболом, которые имеют четкое представление о функционировании ведущей спортивной организации. Мерейн идеально вписывается в этот профиль. Мы убеждены, что АЗ и Мерейн идеально подходят друг другу", – говорится в официальном заявлении клуба.

АЗ занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. В прошлом сезоне алкмарский клуб дважды обыграл СК Днепр-1 в групповом этапе Лиги конференций.