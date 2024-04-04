Мерейн Земан, спортивний директор Team Visma-Lease a Bike – команди з велоспорту – стане новим генеральним директором АЗ. Про це йдеться на офіційному сайті клубу. Земан приступить до виконання своїх обов'язків у грудні, але доти співпрацюватиме з нідерландським клубом три дні на тиждень – щоб полегшити адаптацію переходу з одного виду спорту в інший. Наразі Земан продовжує займатися велоспортом.

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"АЗ ніколи не вагався залучати людей, не пов'язаних із футболом, які мають чітке уявлення про функціонування провідної спортивної організації. Мерейн ідеально вписується в цей профіль. Ми переконані, що АЗ і Мерейн ідеально підходять один одному", – йдеться в офіційній заяві клубу.

АЗ посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів. Минулого сезону алкмарський клуб двічі обіграв СК Дніпро-1 у груповому етапі Ліги конференцій.