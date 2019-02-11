Пакета забил дебютный гол за Милан и посвятил его жертвам пожара на тренировочной базе Фламенго

Украина — 10 фев 435
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Ребров хочет подписать в Ференцварош форварда сборной Украины уже в ближайшие дни
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Зинченко отдал классный ассист Стерлингу и помог голу Агуэро – видео результативных действий украинца в матче с ЧелсиАнглия — 10 фев 322
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Манчестер Сити – Челси: лучший матч Зинченко в Англии, позорное фиаско "Саррибола", рекорды АгуэроАнглия — 10 фев 1297
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Манчестер Сити – Челси: онлайн-трансляция матча, в котором феерили Зинченко и Агуэро – как это былоАнглия — 10 фев 1498
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Зозуля помог Альбасете вернуться на 1-е место в матче с Мальоркой – лучшая атака и аплодисменты украинцуИспания — 10 фев 991
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