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Пакета забил дебютный гол за Милан и посвятил его жертвам пожара на тренировочной базе Фламенго

00:53 7 Читати українською
Пакета забил дебютный гол за Милан и посвятил его жертвам пожара на тренировочной базе Фламенго
Лукас Полольски / фото из соцсетей

Полузащитник Милана Лукас Пакета отметился голом в матче 23-го тура Серии А против Кальяри.

Пакета забил второй гол в этом поединке, завершив позиционную атаку "россонери". Это был дебютный забитый мяч бразильца в футболке Милана.

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Лукас посвятил это взятие ворот пострадавшим в результате пожара на тренировочной базе Фламенго.

Стоит заметить, что Пакета провел 12 лет в структуре Фламенго откуда перешел в Милан за 35 млн евро.

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Италия23 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Кальяри: Воскресенье 10 февраля 2019

Милан
Матч окончен
3 : 0
Кальяри
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Италия Видеоновости Милан Милан Милан - Кальяри Фламенго Фламенго Лукас Пакета Лукас Пакета
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