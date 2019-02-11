Пакета забил дебютный гол за Милан и посвятил его жертвам пожара на тренировочной базе Фламенго

Полузащитник Милана Лукас Пакета отметился голом в матче 23-го тура Серии А против Кальяри.

Пакета забил второй гол в этом поединке, завершив позиционную атаку "россонери". Это был дебютный забитый мяч бразильца в футболке Милана.

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Лукас посвятил это взятие ворот пострадавшим в результате пожара на тренировочной базе Фламенго.

Стоит заметить, что Пакета провел 12 лет в структуре Фламенго откуда перешел в Милан за 35 млн евро.

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