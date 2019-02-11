Пакета забив дебютний гол за Мілан та присвятив його жертвам пожежі на тренувальній базі Фламенго

Півзахисник Мілана Лукас Пакета відзначився голом в матчі 23-го туру Серії А проти Кальярі.

Пакета забив другий гол у цьому поєдинку, завершивши позиційну атаку "россонері". Це був дебютний забитий м'яч бразильця у футболці Мілана.

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Лукас присвятив це взяття воріт постраждалим в результаті пожежі на тренувальній базі Фламенго.

Варто зауважити, що Пакета провів 12 років у структурі Фламенго звідки перейшов в Мілан за 35 млн євро.

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