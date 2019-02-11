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Пакета забив дебютний гол за Мілан та присвятив його жертвам пожежі на тренувальній базі Фламенго

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Пакета забив дебютний гол за Мілан та присвятив його жертвам пожежі на тренувальній базі Фламенго
Лукас Пакета / фото із соцмереж

Півзахисник Мілана Лукас Пакета відзначився голом в матчі 23-го туру Серії А проти Кальярі.

Пакета забив другий гол у цьому поєдинку, завершивши позиційну атаку "россонері". Це був дебютний забитий м'яч бразильця у футболці Мілана.

У Бразилії на тренувальній базі Фламенго сталась пожежа – щонайменше 10 загиблих

Лукас присвятив це взяття воріт постраждалим в результаті пожежі на тренувальній базі Фламенго.

Варто зауважити, що Пакета провів 12 років у структурі Фламенго звідки перейшов в Мілан за 35 млн євро.

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Італія23 турСан-Сіро (Мілан)

Мілан - Кальярі: Неділя 10 лютого 2019

Мілан
Матч завершено
3 : 0
Кальярі
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Італія Відеоновини Мілан Мілан Мілан - Кальярі Фламенго Фламенго Лукас Пакета Лукас Пакета
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