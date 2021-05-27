Испанский голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа выразил слова благодарности партнерам по команде после игры с Вильярреалом.

"Падать и подниматься. Учиться на своем на опыте, биться снова и победить. Спасибо Манчестер Юнайтед за вашу поддержку", – написал Де Хеа на своей странице в социальной сети Твиттер.

Вильярреал – Манчестер Юнайтед – 1:1 (11:10 пен.) – видео голов и обзор матча

К публикации голкипер добавил совместное фото с бывшим тренером клуба сэром Алексом Фергюсоном, который пытался поддержать испанца после фиаско в финале Лиги Европы.

Напомним, решающий поединок второго по силе еврокубка против Вильярреала завершился для Манчестер Юнайтед серией пенальти (11:10), в которой успешнее была "желтая субмарина". Кипер "красных дьяволов" не отбил ни одного удара и не смог реализовал свою попытку, в противовес вратарю испанского клуба.

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