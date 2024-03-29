Бывший игрок Реала, Арсенала и сборной Германии взялся за совершенствование своего тела после завершения карьеры.

Озил год назад завершил футбольную карьеру, но из спорта уходить не собирается. На пенсии 35-летний Месут много времени проводит в тренажерном зале.

Роналду запустил новый челлендж – невероятная физическая форма португальца

Немецкий турок выставил в соцсетях новые фото и видео, где хвастается накачанным телом. Таким мышцам на руках позавидует сам Роналду.

Mesut Ozil is barely recognisable now? pic.twitter.com/4ba9kbe0tn — Loretta Crypto (@LorettaKrypto) March 21, 2024

Новый образ Озила очень удивил, ведь в течение профессиональных выступлений он наоборот выделялся худобой.

Месут выиграл ЧМ-2014 в составе сборной Германии. С Реалом торжествовал в Примере-2011/12, а также завоевал 4 Кубка Англии в Арсенале. Доигрывал он в Турции за Истанбул Башакшехир.