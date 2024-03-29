Колишній гравець Реала, Арсенала та збірної Німеччини взявся за вдосконалення свого тіла після завершення кар'єри.

Озіл рік тому завершив футбольну кар'єру, але зі спорту йти не збирається. На пенсії 35-річний Месут багато часу проводить у тренажерному залі.

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Німецький турок виставив у соцмережах нові фото та відео, де хизується накачаним тілом. Таким м'язам на руках позаздрить сам Роналду.

Mesut Ozil is barely recognisable now? pic.twitter.com/4ba9kbe0tn — Loretta Crypto (@LorettaKrypto) March 21, 2024

Новий образ Озіла дуже здивував, адже протягом професійних виступів він навпаки виділявся худобою.

Месут виграв ЧС-2014 у складі збірної Німеччини. З Реалом тріумфував у Прімері-2011/12, а також завоював 4 Кубки Англії в Арсеналі. Догравав він у Туреччині за Істанбул Башакшехір.