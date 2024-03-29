Озіл шокував трансформацією на футбольній пенсії – "банки", яким позаздрить Роналду
Колишній гравець Реала, Арсенала та збірної Німеччини взявся за вдосконалення свого тіла після завершення кар'єри.
Озіл рік тому завершив футбольну кар'єру, але зі спорту йти не збирається. На пенсії 35-річний Месут багато часу проводить у тренажерному залі.
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Німецький турок виставив у соцмережах нові фото та відео, де хизується накачаним тілом. Таким м'язам на руках позаздрить сам Роналду.
Новий образ Озіла дуже здивував, адже протягом професійних виступів він навпаки виділявся худобою.
Месут виграв ЧС-2014 у складі збірної Німеччини. З Реалом тріумфував у Прімері-2011/12, а також завоював 4 Кубки Англії в Арсеналі. Догравав він у Туреччині за Істанбул Башакшехір.