Роналду запустил новый челлендж – невероятная физическая форма португальца

Лидер Ювентуса и сборной Португалии делает все, чтобы не скучать на карантине.

Криштиану в Instagram предложил принять участие в новом челлендже – упражнении на пресс. Суть заключается в том, чтобы сделать как можно больше скручиваний в течение 45 секунд. Упражнение, на первый взгляд, простое – в положении лежа на спине нужно поднять ноги и руки вверх и постараться дотянуться ладонями до ног.

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Роналду выполнил 142 скручивания за 45 секунд. "Можете побить мой рекорд?" – написал португалец. К челленджу уже активно приобщаются игроки из разных клубов мира и другие спортсмены.

Напомним, в текущем сезоне 35-летний Криштиану забил 25 голов в 32 матчах за Ювентус.

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