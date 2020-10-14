"Для меня важно, чтобы каждый в мире знал, что Нагорный Карабах на международном уровне и законно признан частью Азербайджана, хотя пока он и нелегально оккупирован. В марте 2008 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую территориальную целостность Азербайджана и требует полного вывода армянских войск. Я призываю всех соблюдать и признавать это решение.

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Я разделяю мнение ООН и многих других людей, которые обеспокоены вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе, который угрожает международной безопасности и миру. Давайте достигнем мира и будем стремиться к честному будущему, в котором не будет места жестокости. Каждая смерть у обеих сторон конфликта – это потеря для всех нас", – написал Озил в Twitter.

Напомним, недавно возобновились военные действия на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном.

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