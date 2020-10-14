"Для мене важливо, щоб кожен у світі знав, що Нагірний Карабах на міжнародному рівні і законно визнаний частиною Азербайджану, хоч поки він і нелегально окупований. У березні 2008 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка підтверджує територіальну цілісність Азербайджану і вимагає повного виведення вірменських військ. Я закликаю всіх дотримуватися і визнавати це рішення.

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Я поділяю думку ООН і багатьох інших людей, які стурбовані збройним конфліктом в Нагірному Карабасі, який загрожує міжнародній безпеці та миру. Давайте досягнемо миру і будемо прагнути до чесного майбутнього, в якому не буде місця жорстокості. Кожна смерть у обох сторін конфлікту – це втрата для всіх нас", – написав Озіл у Twitter.

Нагадаємо, нещодавно відновились воєнні дії на території Нагірного Карабаху між Вірменією та Азербайджаном.

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