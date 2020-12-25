Экс-наставник Арсенала Арсен Венгер высказался о будущем Месута Озила, который переживает не лучший период своей карьеры.

"У меня есть представление о том, куда он отправится, но я вам не скажу. Когда речь идет об Озиле, все зависит от того, готов ли тренер работать над оборонным балансом команды.

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Сегодня все хотят жестко прессинговать, быстро и агрессивно менять опекунов при обороне. Но вам все равно нужны футболисты, способные разглядеть возможность для последней передачи", – цитирует Венгера The Focus.

Напомним, Месут Озил не попал в заявку Арсенала на сезон. Срок контракта футболиста истекает 30 июня 2021 года. К слову, Озил около 5 лет играл под руководством Арсена Венгера.

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