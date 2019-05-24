"Ожидаю, что Мораес сыграет", – тренер сборной Сербии Крстаич – о матче с Украиной

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич прокомментировал поединок против Украины, который состоится 7 июня на Арене Львов.

"Неплохо бы в предстоящем официальном матче прервать неприятную традицию проигрывать украинцам в товарищеских поединках. Мы уступили в трех поединках подряд и это не может нравиться. Давайте возьмем очки.

Информацию о Мораесе мы искали в Интернете, и нам этого достаточно, – президент федерации футбола Люксембурга

Каждый игрок важен для сборной. Но в Украине хорошая команда и ее игра не зависит от наличия или отсутствия одного исполнителя. Тем не менее, я ожидаю, что Мораес сыграет против Сербии", – цитирует Крстаича Sportske.net.

Ранее сообщалось, что федерации футбола Португалии и Люксембурга подали апелляции на решение УЕФА признать выступления Жуниора Мораеса за сборную Украины правомерными.