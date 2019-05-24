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"Очікую, що Мораєс зіграє", – тренер збірної Сербії Крстаїч – про матч з Україною

17:04 595 Читать на русском
"Очікую, що Мораєс зіграє", – тренер збірної Сербії Крстаїч – про матч з Україною
Младен Крстаїч / Федерація футболу Сербії

Головний тренер збірної Сербії Младен Крстаїч прокоментував поєдинок проти України, який відбудеться 7 червня на Арені Львів.

 

"Непогано б у майбутньому офіційному матчі перервати неприємну традицію програвати українцям у товариських поєдинках. Ми поступилися в трьох матчах поспіль і це не може подобатися. Візьмімо очки.

Інформацію про Мораєса ми шукали в Інтернеті, і нам цього достатньо, – президент федерації футболу Люксембургу

Кожен гравець важливий для збірної. Але в України хороша команда і її гра не залежить від наявності або відсутності одного виконавця. Проте, я очікую, що Мораєс зіграє проти Сербії", – цитує Крстаїча Sportske.net.

Раніше повідомлялось, що федерації футболу Португалії та Люксембургу подали апеляції на рішення УЄФА визнати виступи Жуніора Мораєса за збірну України правомірними.

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Теги
Збірна України Сербія Сербія Україна Україна Младен Крстаїч Младен Крстаїч Україна - Сербія Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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