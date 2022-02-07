Уже бывший спортивный директор Аякса Марк Овермарс совсем не думал о своем корпоративном поведении.

Накануне Овермарс после встречи с наблюдательным советом клуба и гендиректором Эдвином ван дер Саром решил подать в отставку. Причиной стало разоблачение в неподобающем поведении с коллегами-женщинами.

Овермарс уволился из Аякса из-за скандала с сообщениями женщинам

Оказалось, что Марк Оверманс посылал одной из коллег фото пениса. Женщина смогла рассказать о ситуации благодаря "контактам доверия", которые Аякс ввел в конце января, сообщает Het Parool.

Напомним, Овермарса назначили на должность спортивного директора "Божьих сыновей" еще летом 2012-го, до этого он играл за Аякс, Барселону, Арсенал и другие клубы.

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