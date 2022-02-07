"Директор по футболу Марк Овермарс немедленно покидает Аякс. Он принял это решение после обсуждений с наблюдательным советом и генеральным директором Эдвином ван дер Саром. Серия неуместных сообщений нескольким коллегам-женщинам стала причиной его решения", – говорится в заявлении Аякса на официальном сайте .

48-летний нидерландец сразу же лично извинился за этот скандал: "Мне стыдно. К сожалению, я не осознавал, что перешел границы с этим, но на днях это осознал. Вдруг почувствовал огромное давление. Я извиняюсь. Человека моей должности такое поведение не может оправдать, теперь я тоже это понимаю. Но слишком поздно. Я не вижу другого выхода, как уйти. Это тоже серьезно влияет на мою личную репутацию. Вот почему я прошу всех оставить меня в покое".

Овермарс был назначен на должность спортивного директора "Божих сыновей" еще летом 2012-го, до этого он играл за Аякс, Барселону, Арсенал и другие клубы. Председатель наблюдательного совета Линн Мейджаард на прощание назвал Марка лучшим спортдиром за все время существования клуба.

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