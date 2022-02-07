Вже колишній спортивний директор Аякса Марк Овермарс зовсім не думав про свою корпоративну поведінку.

Напередодні Овермарс після зустрічі із наглядовою радою клубу та гендиректором Едвіном ван дер Саром вирішив подати у відставку. Причиною стало викриття у неналежній поведінці з колегами-жінками.

Овермарс звільнився з Аякса через скандал із повідомленнями жінкам

Виявилося, що Марк Оверманс надсилав одній із колег фото пеніса. Жінка змогла розповісти про ситуацію завдяки "контактам довіри", які Аякс запровадив наприкінці січня, повідомляє Het Parool.

Нагадаємо, Овермарса призначили на посаду спортивного директора "Божих синів" ще влітку 2012-го, до цього він грав за Аякс, Барселону, Арсенал та інші клуби.

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