Лунин провел второй "сухой" матч подряд – видеообзор игры Овьедо – Фуэнлабрада

Овьедо Лунина не смог победить Фуэнлабраду в рамках 35-го тура Сегунды. Смотрите видеообзор матча Андрея Лунина на Футбол 24.

Испания 2019/20. Сегунда, 35-й тур

Овьедо – Фуэнлабрада – 0:0

Хозяева больше владели мячом и создавали больше остроты вблизи чужих ворот, поэтому в отчетном матче работы у Андрея Лунина было немного.

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Отметим, что украинский голкипер провел второй "сухой" матч подряд в составе Овьедо. В прошлом туре голкипер не позволил забить ни одного гола хихонскому Спортингу. Всего для Лунина это был уже 12-й матч за испанский клуб, четыре из которых он завершал без пропущенных мячей.