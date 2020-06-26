Овьедо не дожал Фуэнлабраду – Лунин продлил крутейшую испанскую серию в матче против экс-игрока Карпат

Овьедо и Фуэнлабрада встретились в 35 туре Сегунды (0:0). Счет и обзор матча Андрея Лунина читайте на "Футбол 24".

Испания 2019/20. Сегунда, 35-й тур

Овьедо – Фуэнлабрада – 0:0

Лунин стал одним из героев дерби в Хихоне, а теперь планировал продлить беспроигрышную серию. Шансы были существенными, ведь Фуэнлабрада, хотя и занимала двенадцатое место, не выиграла ни одного из 10 предыдущих выездных поединков. В то же время Овьедо лишь на пару очков оторвался от зоны вылета. Андрей выдал 3 сухих матча за 5 последних туров чемпионата Испании. Пусть даже второго дивизиона. Такого в европейской карьере Лунина еще не было – за весь предыдущий сезон Примеры лишь 2 клиншита. За эти 5 туров в Сегунде не нашлось равных Овьедо: 11 очков и только 3 пропущенных гола, абсолютно лучшие показатели.

Овьедо – Фуэнлабрада: онлайн-трансляция матча – Лунин с шансами продлить крутейшую серию в Испании

Высокий прессинг хозяев заставил ошибиться Фуэнлу. Красивая комбинация с пасом пяткой, впрочем, до удара не довела – защитники исправились. По сути, первый выстрел в матче мы увидели на 17-й минуте. Это у хозяев Обенг выиграл верховую борьбу после корнера, но его удар был слишком далек от цели. Совсем без работы вратари. За первые 30 минут Лунин больше мяч в игру вводил, чем защищал свои владения хоть каким-нибудь образом. Первый настоящий момент создал Овьедо на 37-й. Подачу с левого фланга замыкал Лоло, кипер парировал, а дальше было подозрение на блок руками – VAR за кадром проверил эпизод, без пенальти.

Точность передач показали, и она полностью отражает ход дуэли: 62% у хозяев, 58% у Фуэнлы. Ощутимо многовато длинных забросов и неудачных прострелов с флангов. Экс-хавбек львовских Карпат Кристобаль Маркес в свои 36 замкнул топ-7 игроков первого тайма по километражу – набегал 5,4 км. Капитан гостей также третий в свои команде по точности пасов (70,6%), но и играет очень уж просто, с минимальным риском. Вместе с тем именно после подачи углового от Кристобаля Фуэнла создала самый интересный свой момент с неуклюжим акробатическим ударом Пате Сисса.

Овьедо за предыдущие 10 туров сезона набрал вдвое больше очков. В этот период Фуэнлабрада предпоследняя. Однако сегодня этого совсем не ощущается, боится Зиганда рисковать. Вышел герой хихонского дерби Борха Санчес. Пожалуй, самый острый игрок хозяев в нынешнем состоянии. Чуть не пропустили в ответ. Фуэнла зашла в штрафной, а дальше был ужасный пас. Пинбол в исполнении Луисми. Удар, несколько рикошетов, подбор и еще одна попытка – снаряд пролетает в сантиметрах от дальней штанги.

Лунина расстреливали с нескольких метров – Андрей летел красиво, но выручил бы? Арбитры еще и фол в атаке зафиксировали. После серии замен получше выглядят гости. Несколько стандартов заработали, удар рядом с девяткой, который Лунин контролировал и проводил за пределы поля. Наконец хоть какой-то прострел прерывает Андрей. Ужасный удар соперников куда-то в сторону углового флажка. Заброс после неудачного штрафного Овьедо едва не прошел, но очень неудачно сыграл партнер украинца в атаке, техника подвела.