Лунін провів другий "сухий" матч поспіль – відеоогляд гри Ов'єдо – Фуенлабрада

Ов'єдо Луніна не зміг обіграти Фуенлабраду в рамках 35-го туру Сегунди. Дивіться відеоогляд матчу Андрія Луніна на Футбол 24.

Іспанія 2019/20. Сегунда, 35-й тур

Ов'єдо – Фуенлабрада – 0:0

Господарі більше володіли м'ячем і створювали більше гостроти поблизу чужих воріт, тому у звітному матчі роботи в Андрія Луніна було небагато.

Ов'єдо – Фуенлабрада: Лунін без шансів перед фіналом, та з продовженням крутої серії, екс-гравець Карпат – найкращий

Відзначимо, що український голкіпер провів другий "сухий" матч поспіль у складі Ов'єдо. В минулому турі голкіпер не дозволив забити жодного гола хіхонському Спортінгу. Загалом для Луніна це був уже 12-й матч за іспанський клуб, чотири з яких він завершував без пропущених м'ячів.