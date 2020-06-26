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Лунін провів другий "сухий" матч поспіль – відеоогляд гри Ов'єдо – Фуенлабрада

09:15 - Читать на русском
Лунін провів другий "сухий" матч поспіль – відеоогляд гри Ов'єдо – Фуенлабрада
Ов'єдо – Фуенлабрада – відеоогляд гри

Ов'єдо Луніна не зміг обіграти Фуенлабраду в рамках 35-го туру Сегунди. Дивіться відеоогляд матчу Андрія Луніна на Футбол 24.

Іспанія 2019/20. Сегунда, 35-й тур

Ов'єдо – Фуенлабрада – 0:0

Господарі більше володіли м'ячем і створювали більше гостроти поблизу чужих воріт, тому у звітному матчі роботи в Андрія Луніна було небагато.

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Відзначимо, що український голкіпер провів другий "сухий" матч поспіль у складі Ов'єдо. В минулому турі голкіпер не дозволив забити жодного гола хіхонському Спортінгу. Загалом для Луніна це був уже 12-й матч за іспанський клуб, чотири з яких він завершував без пропущених м'ячів.

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Теги
Українці за кордоном Відеоновини Іспанія Андрій Андрій Лунін Ов'єдо Ов'єдо Фуенлабрада Фуенлабрада
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