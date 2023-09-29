Подопечные Диего Симеоне в своем стиле взяли три очка в матче с Осасуной. В первом тайме Антуан Гризманн классно сыграл на добивании и забил с острого угла. Удвоил преимущество Атлетико Рикельме уже под конец встречи. А вот Альваро Мората запомнился несдержанностью. Форвард сначала получил желтую за толкотню, а на 85 минуте испанец ударил в лицо хавбека Муньеса. Арбитр показал красную.

Атлетико в 11-й раз подряд победил Осасуну, курьезный автогол не помог Сельте переиграть Алавес

Атлетико после семи туров находится на пятом месяце с 13 баллами. Осасуна имеет семь баллов и занимает 14 строчку.