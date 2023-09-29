Підопічні Дієго Сімеоне у своєму стилі взяли три очки в матчі з Осасуною. В першому таймі Антуан Грізманн класно зіграв на добиванні та забив з гострого кута. Подвоїв перевагу Атлетіко Рікельме вже під кінець зустрічі. А ось Альваро Мората запам'ятався нестриманістю. Форвард спочатку отримав жовту за штовханину, а на 85 хвилині іспанець вдарив в лице хавбека Муньєса. Арбітр показав червону.

Атлетіко в 11-й раз поспіль переміг Осасуну, курйозний автогол не допоміг Сельті переграти Алавес

Атлетіко після семи турів перебуває на п'ятому місяці з 13 балами. Осасуна має сім балів і посідає 14 сходинку.