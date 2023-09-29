Огидна поведінка Морати у відеоогляді матчу Осасуна – Атлетіко – 0:2
Атлетіко здобув другу перемогу поспіль, перегравши Осасуну в сьомому турі Ла Ліги. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".
Підопічні Дієго Сімеоне у своєму стилі взяли три очки в матчі з Осасуною. В першому таймі Антуан Грізманн класно зіграв на добиванні та забив з гострого кута. Подвоїв перевагу Атлетіко Рікельме вже під кінець зустрічі. А ось Альваро Мората запам'ятався нестриманістю. Форвард спочатку отримав жовту за штовханину, а на 85 хвилині іспанець вдарив в лице хавбека Муньєса. Арбітр показав червону.
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Атлетіко після семи турів перебуває на п'ятому місяці з 13 балами. Осасуна має сім балів і посідає 14 сходинку.