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Металлист 1925 рискует не доиграть сезон – у клуба нет денег для тестов на коронавирус

20:52 52 Читати українською
Металлист 1925 рискует не доиграть сезон – у клуба нет денег для тестов на коронавирус
Сергей Стороженко / Фото из открытых источников

Председатель наблюдательного совета Металлист 1925 Сергей Стороженко поразмыслил об обязательном тестировании на коронавирус.

"Я еще не видел документа, не знаю, есть ли он вообще. Но если тестирование и другие расходы возложат на клубы – это будет большой груз. У нашего клуба пока нет денег для оплаты тестирования на вирус. Где их искать? Мы не знаем, работаем над этим.

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Мы в контакте с департаментом областного управления здравоохранения, с областной лабораторией, проводящей эти анализы. Это же надо сделать 50-60 анализов. Это все деньги. При этом 12 мая уже начинаются тренировки, а 15-го мы только собираемся обсудить это с лигой. Как так? Это же срочная ситуация. Надо уже сегодня собираться.

Мы страдаем очень серьезно. И не мы одни такие. Я общался с владельцами других клубов – предприятия страдают, поступлений нет. Руководству УАФ или ПФЛ нужно договориться с главным санитарным врачом Украины. Чтобы инфекционные врачи и больницы помогли местным профессиональным клубам бесплатно с этим тестированием. Возможно, для больших клубов это не деньги. Но посмотрите, что с Черноморцем. И это то, что стало известно. А сколько таких клубов? А без тестирования нельзя начинать тренировки. И оно ведь не разовое – его потом надо повторять. Так можно не сохранить команды и клубы", – сказал Стороженко в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, после 19 туров Металлист 1925 занимает в турнирной таблице Первой лиги седьмую строчку, но отстает от лидера чемпионата – львовского Руха – всего на четыре пункта.

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Теги
коронавирус Первая лига Сергей Стороженко Металлист 1925 Металлист 1925 футбольные финансы
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