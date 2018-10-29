"Отсутствует стратегия и последовательность действий", – Гари Невилл раскритиковал селекцию Манчестер Юнайтед

Легендарный защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл рассказал, каких футболистов должны подписывать "красные дьяволы".

"На сегодняшний день проблемы Манчестер Юнайтед не в финансах клуба, немало денег было потрачено на состав команды. За последние 4-5 лет у манкунианцев очень слабая селекция. Отсутствует стратегия и последовательность действий.

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За эти годы у руля команды было несколько разных тренеров, специалисты покупали игроков под свой стиль футбола и он был у каждого тренера разный. А клуб должен подписывать футболистов, соответствующих философии Манчестер Юнайтед.

Если такая стратегия будет использоваться, то в независимости от того, покинет тренер клуб или нет, в команде всегда будут игроки, которые доверяют Манчестер Юнайтед", – цитирует Невилла Sky Sports.

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