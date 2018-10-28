"Відсутня стратегія і послідовність дій", – Гарі Невілл розкритикував селекцію Манчестер Юнайтед

Легендарний захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл розповів, яких футболістів повинні підписувати "червоні дияволи".

"На сьогоднішній день проблеми Манчестер Юнайтед не у фінансах клубу, чимало грошей було витрачено на склад команди. За останні 4-5 років у манкуніанців дуже слабка селекція. Відсутня стратегія і послідовність дій.

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За ці роки біля керма команди було декілька різних тренерів, фахівці купували гравців під свій стиль футболу і він був у кожного тренера різний. А клуб повинен підписувати футболістів, які б відповідали філософії Манчестер Юнайтед.

Якщо така стратегія буде використовуватись, то в незалежності від того, чи покине тренер клуб, у команді завжди будуть гравці, які довіряють Манчестер Юнайтед", – цитує Невілла Sky Sports.

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