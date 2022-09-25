"Первые минуты матча были очень тяжелыми для нас, но мы справились, и результат – на табло. Важным был именно первый забитый мяч, и я очень рад за Сашу Тымчика. Перед нами стояла задача – замыкать дальнюю штангу, он там оказался и направил мяч в сетку. Рад за него – гол плюс пас. По моему мнению, он сегодня отработал на все 120 процентов.

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После перерыва важно было забить во второй раз, чтобы немного успокоить игру. Но для меня как для защитника важнее всего, когда ты выигрываешь 1:0, надежно сыграть в обороне. Я считаю, что мы хорошо отыграли в защите и, если бы даже больше не забили, вряд ли пропустили бы. 1:0 – это тоже три очка.

Сил сегодня на поле я оставил много, но за сборную по-другому никак. Чувствую себя не так идеально, как хотел бы, но в целом хорошо. Сегодня у нас будет перелет в Краков, где мы пройдем восстановительные процедуры и начнем готовиться к матчу с Шотландией", – цитирует Миколенко пресс-служба УАФ.

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