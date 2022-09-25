"Перші хвилини матчу були дуже важкими для нас, але ми впоралися, і результат – на табло. Важливим був саме перший забитий м'яч, і я дуже радий за Сашка Тимчика. Перед нами стояло завдання – замикати дальню стійку, він там опинився і спрямував м'яч у сітку. Радий за нього – гол плюс пас. На мою думку, він сьогодні відпрацював на всі 120 відсотків.

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По перерві важливо було забити вдруге, щоб трішки заспокоїти гру. Але для мене як для захисника найважливіше, коли ти виграєш 1:0, надійно зіграти в обороні. Я вважаю, що ми добре відіграли в захисті і, якби навіть більше не забили, навряд чи пропустили б. 1:0 – це теж три очки.

Сил сьогодні на полі я залишив багато, але за збірну по-іншому ніяк. Почуваюся не так ідеально, як хотів би, але в цілому добре. Сьогодні в нас буде переліт до Кракова, де ми пройдемо відновлювальні процедури й почнемо готуватися до матчу із Шотландією", – цитує Миколенка прес-служба УАФ.

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