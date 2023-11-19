Полузащитник сборной Венгрии и Ливерпуля Доминик Собослай позволил себе расслабиться после победы над Черногорией (3:1).

Игрок мерсисайдцев оформил дубль и ассист в 10-м раунде отбора к Евро-2024 против черногорцев. Доминик Собослай вместе с партнерами по национальной команде добыли путевку на турнир, который пройдет летом в Германии.

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После финального свистка полузащитник поднялся на трибуны к фанатам, чтобы сказать несколько слов. У Собослая в руках, кроме микрофона, была маленькая бутылочка палинки, традиционной фруктовой водки венгров. Доминик выпил ее под аплодисменты болельщиков.

Напомним, что Доминик Собослай летом 2023 года присоединился к Ливерпулю. За мерсисайдцев он сыграл в 17 матчах, забив два гола и оформив два ассиста.

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