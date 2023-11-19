Венгрия одержала победу над Черногорией (3:1) в 10-м туре отборочного цикла к Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Венгрия еще до встречи против Черногории гарантировала себе путевку на Евро-2024. А вот их сопернику потребовалась победа.

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Уверенная игра звезды Ливерпуля Доминика Собослая не оставила Черногории никакого шанса. Полузащитник оформил дубль в матче через две минуты, а затем еще и ассистировал при последнем голе венгров.

В итоге второй командой, вышедшей из группы G, стала сборная Сербии.