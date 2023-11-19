Півзахисник збірної Угорщини та Ліверпуля Домінік Собослай дозволив собі розслабитися після перемоги над Чорногорією (3:1).

Гравець мерсисайдців оформив дубль та асист в 10-му раунді відбору до Євро-2024 проти чорногорців. Домінік Собослай разом з партнерами по національній команді здобули путівку на турнір, який пройде влітку в Німеччині.

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Після фінального свистка півзахисник піднявся на трибуни до фанатів, щоб сказати кілька слів. У Собослая в руках, окрім мікрофона, була маленька пляшечка палінки, традиційної фруктової горілки угорців. Домінік випив її під оплески вболівальників.

Нагадаємо, що Домінік Собослай влітку 2023 року приєднався до Ліверпуля. За мерсисайдців він зіграв в 17 матчах, забивши два голи та оформивши два асисти.

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